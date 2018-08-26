陳學聖酸看不到朱立倫車尾燈 桃市府：只會唱衰還常弄錯資料

國民黨桃園市長參選人陳學聖（右二）今天拜會新北市長朱立倫，並隨其參觀社會住宅。（陳學聖辦公室提供）（記者陳昀攝）

2018-08-26 21:19

［記者陳昀／桃園報導］國民黨桃園市長參選人陳學聖今天拜會新北市長朱立倫，陳大讚朱政績有目共睹、造就新北繁榮，桃園將看不到車尾燈；對此桃園市政府不滿回嗆，市長鄭文燦與市府團隊推動重大建設，陳不是唱衰就是反對，還常引述錯誤資料，桃園人不會認同。

陳學聖今天隨朱立倫一同聽取捷運三鶯線統包工程簡報、參觀北大隆恩安置宅，他說，朱立倫是公認的好市長，任內政績有目共賭，新北市民也都感受得到新北的繁榮，反觀同為直轄市的桃園，沒有遠大格局，四年來各項工程建設牛步，再這樣下去，桃園、新北差距會越來越大，看不到車尾燈。

桃園市政府新聞處長張惇涵表示，升格後桃園各項重大建設一一定案、動工，很不容易，尤其軌道建設過去大都停留在規劃審議階段，鄭文燦上任後推動「三心六線」與「北北桃一小時生活圈」，邁入實質建設，而桃園社會住宅計畫的進度也斐然。

張惇涵說，鄭文燦及團隊努力推動桃園的城市轉型與重大建設，過程中「陳委員」不是缺席、就是唱衰或反對，有時候連正確的資訊都無法掌握，經常引述錯誤。

他說，口水無法當作建設的材料，也無法取代汗水，如果在立法院中一再地以各種似是而非的理由，杯葛桃園軌道建設的預算，桃園人不會認同這樣的行為。

市府就各項重大工程進度的詳細說明如下：

第一、捷運綠線從延宕到定案，在鄭文燦市長任內，經過發包管理顧問、第三方驗證、機電及土建第一標等程序，並將於10月動工，以2025年起陸續通車為目標。長達27.8公里的捷運綠線，有21個車站，包含11個高架站及10個地下站，經過桃園、八德、蘆竹、大園4個行政區，捷運綠線是市府興建的第一條捷運。

第二、升格前停擺的鐵路高架化工程，在鄭文燦上任後，鐵路地下化的可行性報告終於在去年7月31日獲行政院核定，並納入前瞻基礎建設之中；機捷A23站及鐵路地下化先導工程，將在9月21日開工，配合A23站開工，中新地下道拓寬為雙向三車道，今年8月完成通車，而元化路地下道則分階段封閉，以利A23站工程的進行。

第三、市府希望三鶯線與綠線可以接軌，增加運量及便利，八德延伸線的可行性報告已報交通部，本段也已獲交通部支持。

第四、前瞻計畫中桃園的軌道建設總經費計約2345億，中央補助經費計約1108億元，包括鐵路地下化及綠線（含中壢延伸線），桃園市佔比可說是六都最高。

第五、鄭文燦上任第一年於市府成立住宅發展處，3年共編列45億2000萬元住宅基金。桃園社宅第一階段10處基地，合計4170戶，已經發包6個，年底再完成4案發包，其中中路二號社會住宅，預定明年4月完工，其餘9處也會陸續完工。加上第二階段社宅有31處，合計1萬2千戶，今年起陸續進入規劃興建階段。

「多元化社會住宅」方案，還包括：租金補貼、包租代管，租金補助1萬2000戶，每戶每月4000元，現在租金補貼政策，已經到達每年提供1萬戶以上名額。