新書簽書會終場 柯P：面對問題是解決問題第一步

台北市長柯文哲及夫人陳佩琪26日連袂出席城市巡迴分享會最終站，還有柯粉打扮成V怪客前來。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-26 18:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲新書「光榮城市」六月底出版，隨即北中南走透透舉辦簽書會，今天下午再度回到「主場」台北舉辦終場簽書會。他在致詞中，左批若政府不可以信，將導致難以建立理性社會，右打法律應該是給人民遵守，而不是參考用，另還配合時事點名文山區興隆路二、三段原本都會淹水，他上任把可以先做的條列出逐一完成，到去年通過（強降雨）考驗，顯見把小問題解決、就沒有大問題，但「面對問題是解決問題的第一步」。

柯文哲表示，「光榮城市」書中闡述的就是一個建立「對的社會」，他的堅持跟努力，簡單講就是「政府是可信的」、「公務人員是服務人民的」、「司法是公平的」、「法律是給人民遵守用的」、「警察是抓壞人的」、「監獄是關有罪的人」，很多人聽了會說「廢話，不是應該這樣嗎」？柯文哲說：「我說，廢話，我們的國家現在是這樣嗎？」

柯指出，台灣政治有個很大問題，政府提供資訊到底對不對，例如深澳電廠等理智思考的題目，如果連他身為台北市長都很難決定、判斷這數據到底對不對，一般老百姓更沒有辦法， 所以政府要是可信的，才能建立理性的社會。

此外，「公務人員是服務人民的」；他強調，因為「老百姓繳稅，不是叫我們來管他」，所以今年開始要求台北市政府各局處每年要召開一次座談會，若有必要甚至一季開一次，搜集民眾意見，把小問題都解決了，就沒有大問題，但面對問題是解決問題的第一步。他也進一步舉文山區興隆路治水為例表示，文山區興隆路二段、三段過去都會淹水，他上任後後把可以先做的東西都列出來逐一完成，至少去年通過考驗。

談到「法律是給人民遵守用的」，柯遙指當時為什麼會把立法院外的帳篷全部拆掉，正因法律明明不允許搭帳篷在立法院外，所以他這不管那是八百壯士、還是公投盟的帳篷，全部都拆掉，否則長久下來人民對政府怎麼會信任。

柯最後說，這社會還是要有是非對錯要有正義，並直言，簡單講就是對的事情做，不對的事情不要做，剩下認真做，這樣就可以了。