力推新住民政見 侯友宜：跨局處提供就業平台

侯友宜到東南亞書店和新住民們面對面談政見，希望能夠讓新住民在台灣能有更多就業機會。（記者邱書昱攝）

2018-08-26 12:10

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天前往中和區的東南亞書店「燦爛時光」，與新住民進行交流。在場的新住民提出新北市興建新移民會館、東南亞移工在司法上遇到的翻譯等問題，侯友宜承諾上任後，整合跨局處組織，設立新住民就業資訊平台及就業糾紛多語言諮詢服務。

新住民分享自己身邊碰到的經驗並向侯友宜建議，像是晚間的語言等課程開班數少、子女教育公托問題，以及導遊助理培訓課程很多，但是能上軌道沒有幾個，甚至是台灣導遊用英文帶領緬甸觀光客的問題。

侯友宜說，針對語言上的資訊落差，包括就學、就業等，未來會成立服務中心，針對法律、福利等能夠第一時間得到資源；至於證照方面，未來開設中高階技術證照班，包括導遊、房仲、記帳士或長照等，職涯選擇更多元，此外，也會多開設更多假日的語言、裁縫等課程，讓新住民能有更多時間選擇。

新北市的新住民人數多，侯友宜認為，台灣若沒有辦法善待新住民，如何提升國際觀、突破外在環境，因此提出新住民的政見，增加就業機會，未來上任後會積極推動，讓他們感覺回到家鄉。