中南部災損 蔡英文台南勘災：採從寬、從速協助補償

總統蔡英文表指示有關災區災損部分，行政部門應秉持從寬、從速原則，儘速提供協助和補償。（記者蔡文居攝）

2018-08-26 11:42

〔記者蔡文居／台南報導〕這次中南部災情嚴重，總統蔡英文今天到台南勘災時表示，有關災區災損部分，希望行政部門秉持從寬、從速原則，儘速提供協助和補償。

這次水災，台南市安南區公親寮、十二佃等地災情嚴重，蔡英文今天上午前往台南市曾文排水視察，在聽取國防部長嚴德發、台南代理市長李孟諺、水利署長賴建信等人的簡報後，做以上表示。她並要求水利署進行曾文排水及六塊寮排水整治時，不要再分段核定，應加速規劃，採一次核定，「我們在跟時間在賽跑，應加快整治。」

今天包括立委陳亭妃、黃偉哲及副議長郭信良、安南區長顏昇祺、佃東里長程全祿、公親里長王金樹等人也到場關心。陳亭妃、郭信良及里長也當場向總統反映地方治水所面的問題。小英則指示水利署應加快整治腳步，並充分與居民溝通，了解問題之所在。

對於這次中南部災情嚴重，蔡英文當場也做出三點指示。她表示，這次災情後續問題，積淹水問題要迅速解決，相關單位並應機動性部署在積淹水最嚴重的地方，國防部也報告現在積水情況也漸漸消除，她希望今天在中午12點時，能把絕大部分積淹水解決。

她說，再來就是消毒和防疫的問題，目標是讓民眾生活機能儘早恢復。現在我們還有一波挑戰，下一波西南氣流也會帶來大量雨量，要求國防部和水利署、消防署等單位進入警戒狀態，各地要部署的抽水機和設備要迅速到位，從現在開始到明、後天要保持警戒。

第三，學校快要開學了，校園的整治和清潔要加速進行，這次的挑戰還沒有結束，要儘速把累積的災情解決，居民的生活機能恢復正常，這是最重要的優先工作。

另外，有關災區災損部分，她說，希望行政部門秉持從寬、從速原則儘速提供協助和補償。

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