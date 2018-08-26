勘災被嗆 蔡英文：怕委屈就不要當總統！

勘災被嗆是否感到委屈？蔡英文說，「怕委屈就不要做總統了！」（記者蔡文居攝）

2018-08-26 10:30

〔記者蔡文居／台南報導〕總統蔡英文今天上午到台南市曾文溪排水視察，並聽取地方里長及居民的心聲。對於昨天赴嘉義勘災，搭乘雲豹八輪裝甲車赴災區被當地災民怒嗆，是否感到委屈？蔡英文說，「怕委屈就不要做總統了！」

總統蔡英文今天在台南市安南區曾文溪排水視察結束後，接受媒體簡短訪問時，做以上表示。

勘災時在預定地方下車 剛好是淹水最深地方

蔡英文說，昨天勘災時在預定的地方下車，剛好也是淹水最深的地方，當地的災民情緒也確實最為強烈，她也切身感受到災民強烈的情緒，當時也和居民互動，並到災民住宅內，也讓政府更了解災情的實際狀況，而昨天也緊急調派抽水機支援，當地大致積淹水也逐步消退，居民的反映也很快速處理。

可以感受災民的焦慮和不滿

她說，她心裡可以感受到災民的焦慮和不滿，畢竟很多居民還被迫住在2樓，前往勘災也讓他們感覺沒有被政府忘掉、忽略，希望儘速解決問題，她也可以理解他們現在生活上所面臨的問題，或許一般民眾看到相關報導或訊息傳播上，會有一些感觀上的落差，不過，如果在現場，應該會比較理解居民為何做這樣的反應。

相關影音