不受中國施壓影響 外媒讚台灣選手亞運表現亮眼

台灣選手唐嘉鴻（中）技壓中國選手拿下亞運體操男子單槓金牌。（資料照）

2018-08-26 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國頻在國際上打壓台灣，導致台灣在亞運國際賽事上，被迫以中華台北（Chinese Taipei）之名參賽。對此《美聯社》發布特稿，直指中國長期對台灣蠻橫打壓，即便台灣被迫在打壓勢力下參加賽事，卻依然展現亮眼成績。

報導指出，台灣與中國、日本和南韓稱霸亞運賽場，且到25日下午為止，以贏了6面金牌，更在45個參賽國家中排名第8，表現亮眼。中華奧會秘書長沈依婷表示，亞運提供機會，讓台灣選手能向國際展現實力，更透露「我們的目標是在東京奧運拿下一面以上金牌」。

台灣隊歷年在國際賽事中，都有亮眼佳績。2014年仁川亞運，台灣拿下10面金牌；在前3屆奧運分別各拿下1金，2004年的雅典奧運更勇奪2金。

報導表示，儘管台灣受到中國打壓，只能以中華台北之名參賽，進場時也只能舉著印有奧運五環標誌的中華奧會白色國旗，仍展現亮眼佳績；文中提及，1972年慕尼黑奧運，是台灣最後一次以中華民國名義征戰，可見中國長期處處以外交手段打壓，但即便如此，仍不影響台灣選手的堅強實力。