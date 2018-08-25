總統勘災早就「撩下去」 立委砲轟「不涉水」歪曲事實

總統蔡英文在抵達災區後，隨即深入受災地區的民居慰問災民。（記者曾迺強攝）

2018-08-25 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣連日豪雨造成淹水災情，蔡英文總統下午來到嘉義縣勘災，但有民眾以網路影片，指稱總統是搭乘軍方甲車而不涉水等，總統府發言人黃重諺駁斥這項說法，立委李俊俋也在臉書發文批評影片歪曲事實，「口水成災，真不應該！」李也強調，總統為了勘災早就「撩下去」了，希望外界體諒災民心情與救災人員的辛苦，立即停止惡意操作。

受熱帶低壓影響，中南部地區連日豪、大雨不斷，包含嘉義、台南、高雄等南部地區今日都還有部分地區嚴重積淹水，總統蔡英文及行政院長賴清德今日均南下視察災情，但針對有人在網路分享影片指控，總統勘災卻搭乘軍方甲車而不涉水等，總統府發言人晚間PO文強調，總統今日前往布袋鎮社區勘災，由於社區內積水狀況較廣，為儘速抵達勘災點，在救災單位建議下，分別以高底盤大型軍卡以及輪型甲車搭載總統以及媒體記者一行前往勘察點。在抵達勘察點後，總統一行也即刻與媒體記者全程涉水探視受災民眾，並多次進入民眾住所，了解災損情形。

總統府發言人黃重諺強調，網路上所傳影片，是總統與媒體一行搭乘車輛前往勘察點的畫面，而勘災期間，總統一行全程著穿雨鞋，何來規避涉水的問題？並批評在國民受災的此刻，這類斷章取義的刻意操作，既不健康，也不應該。

李俊俋晚間也在臉書發文，指責網傳影片製造總統「規避涉水」的假象，但實際上政府相當重視極端氣候致災的嚴重性，總統為了勘災也早就「撩下去」了，這都有圖為證，並強調搭乘高底盤甲車，就是希望快速進入現場，「一切都以救災為重」，質疑刻意用影片抹黑的人是別有居心，並批評「藉機用這樣斷章取義的影片製造假新聞、噴口水，是還嫌『水』不夠多嗎？」總統府發言人在貼文底下也留言反諷，「這也是一種極端氣候」。