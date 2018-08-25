823水災因治水不力？水利署：雨量超過百年重現期

823水災造成中南部嚴重淹水，水利署表示這次的雨勢過大，如果要承受這樣的雨量，要達到100年保護標準，將花費天價預算及許多時間，圖為嘉義縣淹水的狀況。（記者林宜樟攝）

2018-08-25 18:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕823水災使淹水議題再度被討論，其中也有治水不力的質疑，水利署對此表示，事實上這10多年來的治水，已經將區域排水保護標準從2年提升到10年，且目前已經將韌性耐災原則納入國土規劃，並積極推動逕流分擔與出流管制政策，搭配創新科技進行智慧水利防災。

10年的區域排水保護標準，水利署換算成累積雨量，依各地情況不同大約在100多毫米至300毫米之間。若以嘉義八掌溪支流排水為例，其10年保護標準為137毫米，但這次雨量高達589毫米；台南安順寮10年保護標準為283毫米，但這次卻承受677毫米；高雄美濃10年標準所能承受為349毫米，這次竟下了637毫米。

水利署直言，如果區域排水要承受這樣的雨量，可能要達到100年保護標準，過去自2006年開始治理易淹水地區，全台各縣市1673條區域排水系統，中央地方共同進行了12年，才將保護標準從2年提升到10年，這已經優於許多先進國家，若再提升到100年標準要花上天價預算，以及許多的時間。

對於未來治理規劃，水利署表示，目前全國國土計畫已將韌性耐災原則納入國土規劃，經濟部也正積極推動逕流分擔與出流管制政策以提高國土之韌性。逕流分擔將透過各部門協調合作的方式，使未來的公共設施兼具滯洪功能，如公園綠地降挖兼作滯洪池等，可降低住宅或工廠積淹水風險，增加土地耐淹能力。

在出流管制部分，則是規定開發案達一定規模以上，開發單位應設置適當的滯蓄洪設施，削減因開發減少入滲量造成增加之地表逕流量，減少下游水道負擔，承擔應負之防洪責任。

水利署並說，目前也積極利用創新科技進行智慧水利防災，透過「監控、預警、通報及應變」等4大步驟互相搭配整合，提高防災效率，以強化現有的防災體系，以保護人民的生命財產安全。