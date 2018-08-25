賴揆雲林勘災 李進勇、張麗善當面對摃

雲林縣長李進勇、立委張麗善就在行政院長賴清德面前對嗆。（記者廖淑玲攝）

2018-08-25 16:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕行政院長賴清德今天雲林勘災，雲林縣長李進勇、立委張麗善就在賴揆面前對摃，李罵張「豪小」，張指李沒有去會勘，導致雲林上回沒有列入災區，2人針鋒相對，讓站在中間賴清德的充當和事佬。

上波豪雨造成雲林縣一期花生嚴重受損，卻未列入災害補助，賴清德今天到雲林勘災時，張麗善提及是因為雲林縣府沒有會勘，當場遭李進勇打臉，隨即2人就在賴清德面前對摃，讓全場官員大吃一驚，賴清德當場緩頰，隔開雙方。

賴清德隨即致詞也請大家不分藍綠，一起投入救災。

李進勇當場駁斥張麗善亂說話，事後也由縣府以新聞稿說明，農委會主委林聰賢7月4日雲林元長勘災，事後因雲林單一田區受損未達20％、且無收穫面積未達種植面積5％，所以不符合天然災害救助作業要點規定，但縣府為體恤農民辛勞，啓動每公頃1萬元專案補貼計畫，發放4700餘萬元，指責張麗善企圖混淆視聽，有嚴重涉及誹謗行政作為之嫌。

縣府也發新聞稿指稱，行政院長勘災張麗善遲到，且未依秩序擅自闖入，破壞會議進行，將行政資源當做消費工具表示強烈遺憾與抗議。

張麗善則說，面對災害損失，縣府應站在農民立場據理力爭，不是在自己無作為卻以官腔回應。至於被說遲到，張麗善出示行政院公文通知表定時間11:50抵達元長客子厝抽水站，院長提前抵達，她反成遲到，讓她遭受無妄之災。另外，上回災害花生農確實沒拿到災區現金補助，李進勇還在推卸水井責任，實在讓人失望。

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