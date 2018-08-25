台南勘災再度致歉 賴揆：謙卑、誠實面對老天爺的檢驗

行政院長賴清德（中）視察三爺溪與仁德滯洪池，瞭解未來整治的規劃。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-25 15:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕23日的暴雨，超出了台南仁德河川治理的保護標準，發生淹水災情，尤以三爺溪流域最嚴重，行政院長賴清德下午回到台南勘災時再度向災民道歉，並強調有成果的地方要保持，繼續加油，若禁不起這次氣候挑戰的，就檢討、改進，「謙卑、誠實面對老天爺的檢驗」。

賴清德今天上午到嘉義縣勘災時，向中南部此次受淹水之苦的民眾致歉，並表示「過去、現在治水的成敗，都由我一肩扛起」，希望「所有責難到我為止」，希望藍綠停止彼此攻擊，一起捲袖投入救災工作，讓民眾免於繼續受苦。

今天下午賴清德回娘家，視察台南市麻豆和仁德災區表示，氣候變遷日益嚴重，未來任何時候，都有可能發生豪雨，面臨的挑戰會更大，必須謙卑以對，從中學到教訓，並用新的策略，去克服難關，全力以赴。

賴清德到仁德滯洪池會勘，因鄉親受到淹水之苦，視察時臉色凝重，他也聽取水利署的簡報，瞭解當時三爺溪氾濫成災的情況，並掌握相關整治計畫目前的進度。

賴清德提出總合性治水的概念，認為要因時因地制宜，麻豆、仁德的區域型態有異，河川疏浚，或者興建堤防、滯洪池、分洪道等，做法也不同，且必須與時俱進，可用科學模擬未來可能面臨的挑戰，及早因應，將傷害降至最低。

賴清德重申「所有檢討責任由我一肩扛起，所有批評到我身上為止，希望藍綠停止互相攻擊。」