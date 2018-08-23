鄭朝方到社區廟口聊天 盼聽真話、凝聚民心

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，以「人客來坐聊」的方式，進駐廟口、社區活動中心，與大家聚在一起談新竹縣政策。（鄭朝方團隊）

2018-08-23 18:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，以「人客來坐聊」的方式，進駐廟口、社區活動中心，與大家聚在一起談新竹縣政策，希望在輕鬆的場合中，讓民眾在「茶餘飯後」暢所欲言吐真話，也讓參選人聽見地方最真實的感受與期待。

鄭朝方表示，「人客來坐聊」可以是華語、客語也能是台語，尤其是在鄉村地區，一般民眾下班之後，經常和鄰舍好友聚會聊天談地，許多優質、務實的政策產出與反省，都是在這個場域被大家討論出來。

因此，競選團隊辦理「人客來坐聊」社區型座談會，希望民眾在工作之餘，用輕鬆聊天的方式，親朋好友「相揪」到社區聚會所或廟口，直接與他分享生活中所遭遇的問題、或是意見與期望，也藉此機會讓大家瞭解他新世代的新思維，在「茶餘飯後」達成與民眾近距離的互動。

鄭朝方舉例說，座談會中，許多人提到停車問題、公園整治、路燈明亮與運動場所等，都是與民眾切身相關的議題。他期待在這樣的日常與頻繁的互動中，凝聚出新竹縣最大的共識，並快速解決新竹縣大大小小的問題，他自許做橫跨各種世代的溝通橋樑，讓新竹縣走出泥淖，往新方向前進。