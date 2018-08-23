週六與總統合體登虎山 姚文智：團結守護台灣民主價值

2018-08-23 13:45

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市黨部今天舉行全國首場市長與議員選舉聯合競選、聯合配票記者會，由黨部主委陳正德帶領黨籍台北市長參選人姚文智及大安文山區議員參選人，進行誓師儀式。會後也宣告週六黨主席、總統蔡英文將與姚文智、北市黨籍議員合體爬虎山，打出「挺台灣，台北出發」的口號，盼在中國接連打壓的當下，團結守護台灣民主價值。

吳思瑤：自由民主才是台灣人最大公約數

姚文智競選團隊首席發言人、立委吳思瑤說，姚文智在登記參選前與蔡英文總統再次合體，也象徵民進黨力推姚文智參選決心。她說，中國對台灣的打壓，從來沒有停止過，這些行為也已引起國際譴責，為逼迫台灣人民就範，選擇中國屬意的代理人，類似的事件只會一再發生，這是無法容忍事實，雖然很現實、殘酷，但是台灣人反而要在民主自由主權道路上走得更堅定，堅信自由民主才是台灣人民的最大公約數。

姚文智表示，從85度C、NASA到薩爾瓦多斷交事件，恰逢蔡英文出訪、回國以及地方選舉期間，很明顯是以此向台灣人民示威並企圖影響選舉。但是，世界並不是只有中國，台灣也正試圖走出自己的路，蔡英文這次訪問美國，對於台美關係的進展，有目共睹；日本在謝院長、謝大使的努力下，讓「台日友好」不只是口號，更是事實。

姚文智說，台北是他成長的故鄉，他始終相信台北市民值得更好的生活，也相信台北市能成為國際一流城市；之所以透過登山健行活動展現決心，是想起了在台北的郊山，先民走過的古道，他們篳路藍縷，親近土地，也胸懷一個更大的世界。

姚文智說，這是蔡英文回來的第一場活動，近來從85度C咖啡、台薩斷交事件，台灣接連遭受中國打壓，台北是國家首都，應該要挺身而出，否則我們只能找尋護身符，面對中國卑躬屈膝、搖尾乞憐，唯有堅定作為一個國家首都的子民，才可能創下台北下個時代的繁華及光輝，呼籲大家共襄盛舉。