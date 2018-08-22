恆春鎮長選舉綠營缺席 雙雄對決、第三勢力蓄勢待發

恆春鎮長選舉綠營缺席。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-22 22:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕距離年底九合一選舉登記日期接近，政治版塊一向綠大於藍的國境之南恆春鎮，目前除無黨籍現任鎮長盧玉棟將競選連任，僅國民黨縣議員張榮志以無黨籍宣布參選，雙雄對決下，也有不少號稱第三勢力人選私下運作，成為鎮民茶餘飯後熱烈討論話題。

現任恆春鎮長盧玉棟，曾是6連霸的資深鎮代，2014年轉換跑道競選鎮長，險勝聲勢如日中天的民進黨籍林亞相當選，但當年在最後關頭奧援他的盟友張榮志，這次成為「最熟悉的陌生人」，上週正式宣布參選鎮長，為恆春政壇投下震撼彈。

自豪創造許多首創鎮民福利的盧玉棟，訴求鎮民出生後從生育、獎學金、結婚到救護車補助，加上規劃中的納骨堂設施，一條龍的福利傲視全台，而阻止事業廢棄物運進恆春，首度收回經營獲利的關山風景區，提高鵝、貓風景區門票收入，更是他常驕傲提及的政績。

盟友成對手的縣議員張榮志，挾著議員4連霸的氣勢轉換跑道，強調恆春鎮停頓4年需要「改變」，擁有完整從政經歷的他，能夠全力爭取超過20億經費建設恆春，當選後福利絕對不減反增，不會花「內袋」的錢來做鎮民福利。

雙雄在各公開場合致詞已見唇槍舌戰，為了爭取缺席選戰的綠營選票，則使出渾身解數強調與縣長潘孟安及立委莊瑞雄等人的好關係，但2人都久經政壇，也有不少「包袱」待克服。

現任鎮長盧玉棟任期前幾年，包括游泳池、轉運站搬遷、與鎮代會角力等話題，影響不少恆春鎮民觀感；縣議員張榮志則在香港機場抗議、恆春區漁會攤位處理案中，同樣造成不少負面效應，給第三勢力參選人不少想像空間，傳出有網路言論領袖、宗教人士及廚師等人選評估參選，參選登記截止前，國境之南的鎮長選舉仍有許多話題。