北市議會沒工程配合款 藍綠議員齊轟柯市府抹黑

2018-08-22 19:23

〔記者郭安家／台北報導〕幾乎所有縣市議會有各議員「工程配合款」，形同空白支票，由議員指定工程內容，長期為人詬病。零時政府g0v推出「亞洲唯一投票指南網站」，列出全國議員「配合／建議款總花費」，其中北市議員金額從65萬元至1.3億元不等，數據由北市主計處提供。但北市議會今下午開大會，藍綠議員不滿指出，議員過去都曾有地方建設建議事項，但絕不是外縣市的「工程配合款」，砲轟主計處當台北市長柯文哲打手，抹黑、醜化議會。

北市議員周威佑說明，各縣市議會都有不同額度的配合款，是由個別議員自行決定，形同縣市政府開一張空白支票給議員，由議員自由決定怎麼用，弊端因此而來；但主計處將北市議員過去建議事項，都列計算成「配合／建議款」，名目混淆，會讓外界聯想為外縣市的議員「配合款」，殊不知北市議員、里長、任何市民都可向市府提出建議。

北市議員陳彥伯也說，曾有廠商問他是否配合款，他講多次北市議會沒有，對方仍不相信；如今主計處數據會讓外界誤會北市議會有「配合款」，恐讓廠商反過來質疑議員「你們有錢不配合」。

北市議員王世堅質疑，主計處當柯文哲打手，用爭議多年到處罵名的「配合款」名目，抹黑、攻擊議會；陳彥伯也認同此觀點，認為若相關數據丟給網軍，恐變成網路文章羞辱議員。議員汪志冰說，從沒聽過北市議會有「建議款」，選舉到了，若有人以此操作網路假新聞，就是北市府給的錯誤資訊，如果主計處不澄清，議會將杯葛預算。

主計處長梁秀菊雖解釋，主計處提供的「配合／建議款總花費」數據，並非外縣市的「工程配合款」，而議員的建議事項，經過各局處參考採納後，再由主計處彙整統計所參採的建議項目，屬於「建議事項辦理情形」。

但議長吳碧珠質疑，梁秀菊越講越模糊，很清楚北市議會到現在絕沒有「工程配合款」，只有議員向北市府提出建議事項，每個議員都有建議權，但主計處不能將這些建議項目累積、換算成金額，掛在議員身上。