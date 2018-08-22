蘇貞昌提環保政策 環保局回擊「新北早在做了！」

2018-08-22 13:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天發表「垃圾清運政策」，對新北市現有環保作為提出升級版，包括「提升清潔隊員的福利，更新作業機具」、「增加垃圾清運定點及時間」、「推廣智慧環保，倒垃圾更便利」及「專用垃圾袋全面降價」4大政策，新北市環保局隨即做出回應，指老縣長所提政策「新北市早就在做了！」新北市更獲得環保署清淨家園考核7年特優榮譽。

環保局發言人、簡任技正孫忠偉說，台北縣時期，各清潔隊仍歸屬於各鄉鎮市公所，非由環保局統一指揮管理；全國尚未實施垃圾強制分類，台北縣也還沒實施垃圾費隨袋徵收；台北縣垃圾還有部分用掩埋方式處理，並未達成垃圾零掩埋，所以蘇貞昌對新北市近年成果不甚了解。

孫忠偉說說，新北市自2011年升格為直轄市後，已調整清潔隊員薪資待遇、健康照顧、安全防護等面向全方面規劃各項福利，讓表現優異的臨時隊員轉任為正式清潔隊員，安排清潔隊員健康檢查、提高環保清潔車輛第三人責任險理賠額度至600萬元，自2011年起已陸續更新381輛垃圾車及285輛資源回收車，採購16輛清溝車、10輛洗街車及28輛掃街車共700多輛車，提升清潔隊工作效率。

對於蘇貞昌「增加垃圾清運定點及時間」的政見，孫忠偉說，目前新北市的垃圾收運方式是採行「循線」與「定點」併行，循線收運主要是為服務多數負責倒垃圾的老人家，且因新北市許多巷弄極為狹窄，難以實施定點收運，但為考量民眾無法配合循線時間需要，已規劃190處的定點收運點，未來仍將持續規劃增加定點收運比例。

對於蘇貞昌提出垃圾袋降價一事，環保局則指出專用垃圾袋價格即為垃圾處理費，包含垃圾清運成本、處理成本及處理場廠復育成本等，新北市的人口和土地面積與台北市不同，因此成本不同，不可以隨興式的喊價訂定。