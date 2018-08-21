升格預算增多少？陳學聖：鄭文燦是名符其實「拗話王」

桃園升格預算增加多少？陳學聖直指鄭文燦是名符其實的「拗話王」。（陳學聖提供）

2018-08-21 19:44

〔記者李容萍／桃園報導〕針對桃園市長鄭文燦今天上午在市議會駁斥「桃園升格預算增加600多億元」一說，國民黨市長參選人陳學聖反諷鄭文燦如同市議員詹江村所述，是名符其實的「拗話王」，從前縣長吳志揚時代的歲出預算一年只有5、600億，反觀鄭文燦現在一年1100億，兩者相差，不就是差了5、600億，外界也就是按照這樣的數字推算4年增加2400億，這樣的說法一點也不為過，這還不包括賣祖產，他認為鄭文燦是不是真的狀況外、是不是「拗話王」、是不是花錢花到沒FU了？

陳學聖說，市議員魯明哲也說過，桃園升格時，各鄉鎮市公所還結餘了60多億給鄭文燦花，不曉得鄭文燦有沒有算進去。

陳學聖還說，他所要強調的不是單純的數字，而是這個數字的背後鄭文燦做了什麼大建設，如果今天桃園的建設如期完工，如同鄭文燦當初的競選政見一一兌現，不會有人在乎市府一年增加多少預算，錢當然是越多越好，但可惜的是，大家看到的是錢不見了，桃園的發展也是停滯，還是跟4年前一樣，政策跳票是最可恥、最不負責任的。

他舉例，龍潭軍機噪音的問題，長期以來立委呂玉玲和他都非常關心，市府只爭取到後年才開始補助，但是他和呂在預算上要求國防部明年開始補助，且不限於一般的公共設施、學校醫療單位，對民眾影響最多的應該優先給予補助，而且這是外加的，不會影響到原有的補助，當地的市議員也都很幫忙。

他強調，這些都是有憑有據的，他不懂鄭文燦為何要繼續用慣用的伎倆「邀功」、「拗話」積非成是，甚至做球給立委趙正宇，難道民進黨的中心思想只剩下一個騙字嗎？把大家都當愚民耍。