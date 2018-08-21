總統蔡英文昨晚剛抵國 薩爾瓦多今與我斷交

吳釗燮召開記者會宣布：「我要在此宣布台灣政府跟薩爾瓦多外交關係，停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團。」（記者朱沛雄攝）

2018-08-21 09:57

我邦交國剩下17國

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國再出手斷我邦交國，外傳我中美洲友邦薩爾瓦多，因中國提供鉅資投資「蚊子港」、軍售、選舉經費，與我斷交。繼5月的多明尼加與布吉納法索陸續與我斷交，一旦薩爾瓦多再與我國斷交，我邦交國剩下17國。

吳釗燮今天與外交部次長劉德立、外交部發言人李憲章一同召開記者會，吳釗燮說，很遺憾在總統蔡英文出訪返台隔日，宣布不好消息，今天上午經確認所有外交途徑無效後，「我要在此宣布台灣政府跟薩爾瓦多外交關係，停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團。」

吳釗燮說，薩爾瓦多自去年以來，不斷向我要求資金，內容包括東邊聯合港開發案，而我政府派遣專業工程團隊評估後，認為是不合適的開發案，也可能導致我國和薩國政府陷入高度債務風險。吳釗燮強調，身為負責任政府，我方與許多理念相近國家一樣無法答應開發這個「不切實際的開發案」。

由於薩爾瓦多正值總統選舉期間，明年二月將選出新政府，吳釗燮直言，薩國執政黨在民調大幅落後的狀況下，希望我方挹注其選舉經費。但我政府認為此要求違背民主原則，因此也無法答應。吳釗燮說，只要能協助增加兩國福祉的計畫，我國都願意考慮，但與中國進行金錢競逐、甚至違法政治獻金，都是「不負責任的做法」，我政府不願意進行。

我政府自去年六月開始，掌握薩國與中國協商建交訊息，因此吳釗燮與劉德立都曾親訪薩爾瓦多，出訪期間也與薩國外交部次長會晤，但這麼多努力仍無法挽回，於今天上午7點確定這樣的結果，向全國民眾表達深刻歉意。

外交部長吳釗燮7月才訪問我中美洲友邦薩爾瓦多和貝里斯，晉見薩爾瓦多總統桑契斯，也將謁見貝里斯總理巴洛，傳達蔡英文總統對彼此邦誼及雙邊合作的重視。總統蔡英文去年年初則訪問過薩爾瓦多。

我國18年來的邦交關係，總計有15國斷交，在2001年至2018年間包括：薩爾瓦多（2018年）、布吉納法索（2018年）、多明尼加（2018年）、巴拿馬（2017年）、聖多美普林西比（2016年）、甘比亞（2013年）、馬拉威（2008年）、哥斯大黎加（2007年）、查德（2006年）、塞內加爾（2005年）、格瑞納達（2005年）、萬那杜（2004年）、多米尼克（2004年）、賴比瑞亞（2003年）、馬其頓（2001年）。