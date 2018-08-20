森七七！強國怒批小英訪NASA 陸委會：粗鄙發言

2018-08-20 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在「同慶之旅」回程時過境美國休士頓，順道參訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，引發中國外交部發言人竟公開指稱「台灣當局領導人藉各種各樣的由頭，在國際上竄訪、從事分裂中國活動」，反對各國為其提供便利和場所。今天我陸委會也回擊，表示中方發言「粗鄙不當」。

綜合媒體報導，蔡英文在本月12日到20日出訪我友邦巴拉圭和貝里斯，回程時過境休士頓，並參訪NASA詹森太空中心，成為第一位參訪美國官方機構的台灣總統。對此中國外交部發言人陸慷在今天（20日）下午的例行記者會上表示，中方已經多次向各國表達嚴正立場，因台灣領導人會藉著各種理由，在國際上到處走訪，企圖分裂中國，因此北京當局反對各國為其提供任何便利待遇或是場所。

陸慷表示，中國已經向美國提出交涉，敦促美國能夠守著「一個中國」原則以及中美三個聯合公報規定，不要助長「台灣分裂勢力」。陸慷更強調，不只美國，還有那些已經和中國建立外交關係的國家，堅決反對他們與台灣進行任何具官方意味的交流活動。

針對陸慷這段發言，陸委會今天也表達強烈不滿，重申中華民國是主權獨立國家，國家的總統出訪友邦，強化外交情誼，在過境美國時受邀參觀相關機構，自然是有意義且正常不過的事。陸委會更抨擊中方口出惡言，用詞粗鄙不當，如此蠻橫不講理的態度正好顯現其文化水準，這樣反而無助於兩岸關係，只會越來越糟。

最後陸委會也特別感謝美國對蔡英文過境提供最好的安排，台美長期的友好關係，經過這一次相信同時都有更進一步的深化，未來台灣也將持續努力與國際社會交流合作。