新北六大家長團體座談 侯友宜承諾上任建構安全防制網

侯友宜提出五項教育行動政見，特別著重於校園內外環境的安全。（記者邱書昱攝）

2018-08-19 18:26

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天與新北市六大家長團體進行教育議題座談，不少家長代表提到關於毒品流入校園、娃娃機台設立校園周邊等問題，針對校園治安方面，侯友宜承諾，當選市長後將整合高關懷青少年與高風險家庭機制，建構安全防制網絡，並由市長親自督導。

六大家長團體代表分別向侯友宜提問，校園周邊林立的娃娃機台，可能讓學生放學、上學流連，內容物有些也不適合學生，甚至成為治安死角，此外，新住民協會希望能夠增設新住民假日課程。

侯友宜手拿紙筆仔細筆記，對於最重視的校園環境治安方面，他說，夾娃娃機台的部分，會以自治條例的方式，在一定的範圍內禁止，這個要經過議會的同意，就目前了解已經在研議當中，希望上任後條例能夠順利通過。

另一方面，侯友宜拋出五項教育政見，他指出，升級校園網路環境，讓教室成為無邊界，資訊課程向下延伸至小學三年級、自立午餐普及化，一天有機蔬菜加上四天的產銷履歷蔬菜，並且強化國中小職能探索。

同時，幼兒照護上，侯友宜說，增設公立幼兒園，陸續汰換幼兒園及國小遊戲器材，更換為共融式遊具。在新住民方面，他也答應，課程多元加入台語、裁縫、料理，讓新住民有一技之長，並請他們當老師，展現服裝手藝相互學習。