辜嚴倬雲想見蔡英文未果 赴休士頓前有意請辜寬敏說情

2018-08-19 14:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會前主委辜嚴倬雲今年2月在行政院黨產會準備約談前夕，坐著輪椅遠赴美國休士頓就醫至今未歸，總統蔡英文「同慶之旅」今日抵達休士頓受台僑熱烈歡迎。知情人士透露，其實辜嚴早在黨產會調查婦聯會之際，人尚未離開台灣之前，就曾想透過台獨大老辜寬敏去向小英說情。

據了解，辜嚴倬雲策略未果，更見不到總統蔡英文，去年底被前內政部長葉俊榮撤換主委職務，黨產會亦告發辜嚴倬雲、么女辜懷如、辜家劉姓助理3人，涉犯毀損170箱婦聯會檔案等4罪，現由北檢偵辦中。

知情人士表示，北檢至今仍未傳喚辜嚴倬雲，近期也沒有約談婦聯會員工，人在休士頓的辜嚴曾告訴親妹妹作家華嚴，她很想回來，但家人希望繼續留美，不然回台可能會被關起來。

至於婦聯會主委雷倩之前在臉書發文透露，「新任法務部長與家族關係密切。看來，事態會朝財團與政黨共同有利的方向發展。正義，不過是政商結構體的化妝而已。」

據調查，法務部長蔡清祥在大學擔任教職的妻子，當年與辜懷如同在東吳大學日文系就學，兩人為同班同學，關於婦聯會政治檔案被銷毀一案，後續偵辦如何發展，備受婦聯會內部關注。

知情人士指出，蔡英文總統不是沒有見過辜嚴倬雲，在台泥董座辜成允意外過世後，蔡總統去年3月15日曾以元首身分出席「辜成允先生懷念音樂會」，親手握著辜嚴倬雲的手致意，所以在黨產會進逼之際，辜嚴才會想私下見總統。

知情人士說，蔡英文總統現正在美國拚外交，辜嚴其實以前也會拚「國民外交」，只不過最早是跟一群婦女去菲律賓旅遊，2010年還交代婦聯會出錢印了一本「國民外交甘苦談」小冊，由辜嚴親自分享難忘經驗。