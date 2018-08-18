林智堅「百日傳奇」最強戰友 竹市議員參選人賴稟豐服務處成立

2018-08-18 14:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市北區議員參選人賴稟豐服務處今成立，賴稟豐2014年任林智堅競選辦公室主任成功贏得選戰，創造百日奇蹟，後擔任市長辦公室主任，不僅是林智堅最佳戰友，更獲立法委員柯建銘盛讚為「物超所值」的北區候選人，賴稟豐表示，將以深蹲基層15年的豐富資歷，用新創政治帶給北區選民最好的服務。

今天「幸福城市．信賴稟豐」服務處成立，林智堅、柯建銘、民進黨中央黨部副秘書長徐佳青、台北市議員周威佑、梁文傑、李建昌及新竹市黨籍議員統統到齊，現場力挺賴稟豐。由於賴稟豐深耕社區棒球多年，柯建銘及林智堅也致贈棒球球棒及手套，獻上「幸福全壘打」的當選祝福。

柯建銘表示，2015年賴稟豐曾擔任他立法委員競選總部發言人，對選戰出力甚多，賴稟豐法律系畢業，思考有邏輯、做事有節奏，擁有15年豐富經歷，是做好準備、值得信賴、「物超所值」的候選人，賴稟豐堅持與北區候選人劉康彥、李妍慧一起打拚的精神，更值得肯定。

林智堅表示，2014年底選前百日，賴稟豐臨危受命來到民進黨艱困選區新竹市，擔任他競選總部辦公室主任，組成全國最年輕、卻又最晚成軍的競選團隊，創造百日奇蹟，是「不可能的任務」，但是他當年義氣相挺，辭掉工作來到新竹，並協助他順利進到市府，共創幸福城市。

林智堅說，賴稟豐是柯建銘和他在這次提名新人議員參選人中，第一個想到的人選，賴稟豐在新竹市深耕為市民服務，為市民大小事奔走，使命必達的特質，一定能為新竹市打下美好的一戰。

徐佳青說，賴稟豐性格沈穩、辦事細心，在基層耐操耐勞十五年，以團隊為優先，盡心盡力，民進黨北區共有三位候選人，賴稟豐將和大家一起打拚，就是要讓新竹市議員團隊更加堅強，為城市帶來更多改變。

賴稟豐表示，從2009年便開始接觸到新竹大小事，深入了解地方，2014年的選前百日，他與林智堅馬不停蹄的掃街拜票，在艱困選區中磨練，後深耕地方厚植服務經歷，數個月來更加勤走基層、關心民眾，並積極推廣親子棒球，期盼為新竹增加親子運動風氣，並讓民眾看到他運用「新創政治」深耕地方的決心。