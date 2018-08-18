黨產遭查封 吳敦義稱：合法租用不影響選情

2018-08-18 12:33

［記者許倬勛／桃園報導］黨產會委員認定國民黨土地轉帳撥用案為不當黨產，追徵8.6億多元，但國民黨強硬拒繳，昨法務部大動作查封國民黨智庫大樓、松山區黨部，吳敦義今再表不滿，怒轟當權利用行政權霸凌。

吳敦義說，他去年才接任黨魁，但智庫大樓所在土地一直都是國家軍方土地，從來沒有變成私產，幾十年來都是合法租用，黨委會分明是踰越法律。

吳敦義被問及智庫、黨部遭查封是否會影響年底選情，他說，土地都是合法合理使用，不會影響租用權利，選情也不會受絲毫波及。