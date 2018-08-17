誰是姚文智「頭號粉絲」？ 親近友人透露：姚太太

民進黨台北市長參選人姚文智17日拜訪台北內湖花市，向攤商、民眾拜票尋求支持。（記者簡榮豐攝）

2018-08-17 23:41

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智保護家人隱私，不僅不曾帶著妻小公開同台，更鮮少對外談論，妻子潘瓊琪除了2014年現身姚的造勢活動被媒體捕捉身影，兩人的21歲獨子更從未曝光。親近友人透露，姚文智妻兒個性都低調，夫妻倆感情要好，互不介入各自工作領域，尤其潘瓊琪更是姚文智的「頭號粉絲」，她認為，姚文智暢談城市願景是最有吸引力、渾身散發魅力的時候。

姚文智30年友人游國芳說，潘瓊琪重視隱私，作風低調，不喜歡在鏡頭下曝光，過去也鮮少出現在鏡頭，事蹟也鮮為人知。他僅透露，潘瓊琪家族經營貿易業，過去也投身其中，現職則是瑜伽老師。

游國芳說，姚文智夫妻倆感情要好，對各自工作領域，彼此尊重互不介入，即使潘瓊琪現身場子力挺，也是打扮低調靜靜藏身人群，常常沒人發現，這是夫妻倆長年默契，姚文智也從不打「太太牌」。

游國芳也提到，姚文智夫妻倆育有一子，目前21歲，兒子個性像媽媽，不願成為外界焦點；姚文智只有參加過兒子的幼稚園畢業典禮，兒子小學畢業時，姚文智已擔任過新聞局長，在政壇已有知名度，多數人都認識，兒子就告訴爸爸，「不要來，對你我都好」，姚文智當時聽到也很詫異，但既然家人不願生活受影響，他也百分百尊重家人選擇。

游國芳說，潘瓊琪的阿公、二伯是50年代白色恐佈受害者，姚文智當上立委後，特別親身尋找當年史料，發現當年蔣介石批准的死刑公文、還有妻子阿公、二伯的親筆遺書，當下看到淚流滿面，但總算打開當年那段塵封60年的歷史，還原當年真相，至少讓太太家人感到欣慰，始終也默默在姚的背後加油打氣。

游國芳說，姚文智公事繁忙，回到家時間常接近半夜，太太還是會準備宵夜等候，有時也會調酒，做做下酒小菜，和姚文智聊遍東南西北，分享彼此喜怒哀樂，或在較為閒暇之餘，夫妻一起看獨立電影，也會一起追日劇，寶貝愛貓Togi也會陪同在旁。

游國芳也提到，潘瓊琪現職是瑜伽老師，但因姚文智回到家時間很晚，人也很疲累，跟著太太一起做瑜伽，結果沒多久就放棄，倒頭大睡！

游國芳說，潘瓊琪一直告訴姚文智，自己是「頭號粉絲」，她認為姚文智暢談城市願景是最有吸引力、渾身散發魅力的時候；此外，政壇紛紛擾擾不斷，潘瓊琪也會一再提醒姚文智，切勿忘記從政的初心，為翻轉台北的願景，繼續堅持到底。