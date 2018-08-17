國民黨批選前迫害 丁守中：當上市長馬上查封黨產會

2018-08-17 16:04

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中松山區後援會成立前夕，辦公室被查封，國民黨台北市黨部今天下午召開記者會，抗議蔡英文政府趕盡殺絕，黨產會選前無預警查封國民黨財產，丁守中表示，民進黨政府根本政治迫害，一旦當上台北市長馬上查封黨產會。

法務部執行署今天查封國民黨台北市8處財產，國民黨台北市黨部召開記者會表達嚴正抗議。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，本來8月底就要進行松山區丁守中後援會成立，辦公廳卻被突襲查封，蔡政府利用粗暴法西斯手段，惡意干擾選舉，讓國民黨連辦公場地都沒有，蔡政府一方面打壓國民黨，另一方面打擊丁守中信心，為的就是幫忙柯文哲選上台北市長，蔡政府兩面手法，暗助柯文哲，是非常卑劣的手段。

丁守中會中表示，民主國家的執政黨不等於政府，大家可以看到民進黨用政府公權力壓迫在野黨，完全把國家權力私有化，今天被壓迫的不只是國民黨，而是整個民主法治、民主程序和民主價值。

「丁守中當市長，馬上查封黨產會。」丁守中指出，台北市勞工局早就判定，國民黨黨工的勞工薪資不能被凍結，可是黨產會還是凍結，讓黨部借債度日發薪水，丁守中當台北市長絕對執行勞工局決議，對於違法、侵犯勞工權益的黨產會馬上予以查封，這是丁守中對大家的宣誓，一定會做到。

國民黨行管會主委邱大展說，法務部行政執行署說要查封的理由，是擔心國民黨會脫產把財產賣掉，簡直就是天大的謊言，黨產條例通過後，國民黨的財產都被直接推定不當黨產，根本不准賣，連地方黨部因為人力縮減的關係，財產要送給當地鄉鎮公所都要報黨產會同意，財產怎麼可能賣掉？

邱大展激動表示，明明之前說不貼封條也可以拍賣，為什麼今天毫無預警兵分8路辦理現場查封？就是因為黃國昌他們一再逼迫法務部執行拍賣，就執行的程序來說，拍賣查封要通知當事人，可是完全沒有接到通知，整個措手不及，很顯然是為了選舉目的，選舉不到100天發動這樣的作為，希望全國民眾眼睛放亮一點，看清楚各位面對的是什麼樣的政府。

邱大展指出，今天國民黨的智庫也被查封，智庫是國民黨的重要單位、神經中樞，沒了智庫，國民黨的政策辯論和資料從哪裡來？政策回應和立法院攻防都要靠智庫提供資訊，沒有智庫，就沒辦法在論述上收集證據並提出政策辯論，根本就是選舉考量。

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