與美商高通和解 藍委批公平會黑箱、放水

2018-08-17 12:04

〔記者施曉光／台北報導〕針對美商高通因公平會同意和解，而免繳234億罰緩，國民黨立委吳志揚繼日前質疑有圖利之嫌，是為蔡英文總統出訪準備的伴手禮，今日再度提出公平會的會議記錄，指稱公平會不僅內部有「關著門比賽、球員兼裁判」黑箱作業，更有明顯放水事實。

吳志揚指出，公平會從去年決定處分，再到今年8月8日決議給予高通和解期間，其中，1月24日給予高通分期繳納罰緩同意確認，3月14日通過對高通所提行政訴訟的準備程序，但到了5月30日的第1386次會議卻大翻盤，不僅在該次會議中確認高通主動協商訴求，更揭露5月30日前，公平會除了委員會議外，還另有與高通黑箱接洽的雙軌作業。

吳志揚表示，這一串過程中，由於公平會自始便在高通案核以機密管制，社會若有疑慮，也只能聽憑「關著門比賽、球員兼裁判」的公平會單一解釋，他更質疑，究竟從3月14日到5月30日間，公平會與高通的往來情形為何？而代表公平會與高通之間的談判代表洪財隆，在談判過程等細節，都必須給外界完整交代，洪所扮演的究竟是公平交易會委員，或其實是外商的掮客？

吳志揚並指出，檢視讓出234億罰緩所換來的高通和解條件，便可發現公平會有放水之實，因為公平會原本認定高通在我國的技術及授權等經營，因含排他性的不公影響才開罰，但後來公平會卻又接受高通願意就「條件相當」之台廠手機製造商等，再給予無歧視待遇的和解承諾。

他說，「有條件的不歧視，還不是一樣有排他性！公平會這樣也和解，若不是放水？那甚麼是放水？」

吳志揚表示，就如公平會所說，這是史上首次基於公共利益的和解，但正因如此，才需更謹慎透明並符合程序，否則往後違規廠商都將期待比照公平會這次「有得喬」的示範，最終損害我國市場環境。