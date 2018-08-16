「台北淪陷的首選」 陳學聖：30年讓桃園成ROC首都

國民黨桃園市長參選人陳學聖今天公布政策白皮書首部曲，要讓桃園成為新首都。（記者陳昀攝）

2018-08-16 11:59

［記者陳昀／桃園報導］國民黨桃園市長參選人陳學聖今天舉行「政策白皮書首部曲」記者會，他說，桃園有良好地理環境、軍事條件，又是國際交通樞紐，但一直以來都只是被動接受雙北的外溢人口，「原本就是中華民國副首都，若台北淪陷，桃園是首選」，他上任市長將擘畫30年的願景，讓桃園脫胎換骨，成為「中華民國新首都」。

陳學聖說，他要揭開桃園「灰姑娘的神秘面紗」，桃園在戰略位置、地理環境、抗爭規模、交通優勢等條件都很優異，「一向不淹水、不地震」，極具發展潛力，但升格後桃園的城市現況毫無改變，現任市長鄭文燦一味追求小確幸，希望大家選擇他，30年後就能讓桃園翻轉成新首都。

被問及具體規劃時，陳學聖回應，首部曲呈現的是長程願景，選戰逼近後會提出二、三部曲，提出更具體、務實的理念，像是公私幼兒園收費一致、捷運納入雙北市等，「鄭文燦做不到的，讓我來做！」

「桃園人對市長要求很低！」國民黨桃園市黨部主委楊敏盛說，鄭文燦只會撒錢、跟地方搏感情，卻滿意度很高，搏感情固然重要，但市長應該站在高處發揮理想，提出專業擘畫，讓桃園成為國際城市，相信陳學聖有能力讓桃園翻轉，把桃園變成六都之首；前環保署副署長邱文彥擔任陳學聖政策白皮書召集人，黃國園黨部主委于北辰、市議員黃婉如及陳麗莉今天也到場站台。