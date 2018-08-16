9合1選舉鳴槍起跑 本報選舉新聞專區同步上線

中選會主委陳英鈐張貼選舉公告。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-16 10:03

9合1選舉將正式開跑，中選會今天與各縣市同步發布今年9合1地方公職人員選舉公告，預定在10月19日舉行候選人抽籤決定號次，11月24日投票，本報為服務讀者，開闢「2018九合一選舉新聞專區」，提供完整的選舉新聞及相關統計資料，讓讀者全方位的了解今年選舉動態，掌握最新消息。

中選會今天上午在公布欄張貼直轄市長、市議員選舉，以及縣市長、縣市議員選舉等4項縣市以上層級的選舉公告，另外，各地方政府也將同步張貼其他5項地方選舉的公告，這5項選舉是鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表、村里長。

除了地方公職人員選舉之外，本次大選同時還將進行多項公投議題，目前共有19個公投提案正在進行第二階段連署，中選會評估，於今年底9合1大選合併舉行的公投案，應不超過五案，相關議題，也將呈現在「2018九合一選舉新聞專區」中，讓民眾了解最新的公投議題。

目前台灣各地有意角逐9合1選舉的參選人已陸續展開活動，隨著中選會及各縣市發布選舉公告，選戰鳴槍起跑，選情將逐漸加溫，根據選務規劃，今年選戰日程如下：

2018年8月16日：發布選舉公告。

2018年8月23日：公告候選人登記日期及必備事項。

2018年8月27日至8月31日：受理候選人登記之申請。

2018年8月31日：政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止。

2018年10月16日前：審定候選人名單，並通知抽籤。

2018年10月19日：候選人抽籤決定號次。

2018年11月4日：選舉人名冊編造完成。

2018年11月8日：公告直轄市長選舉候選人名單。

2018年11月9日至11月23日：辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。

2018年11月13日：公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市、區）長選舉候選人名單。

2018年11月14日至11月23日：辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市、區）長選舉公辦政見發表會。

2018年11月18日：公告鄉（鎮、市、區）民代表、村（里）長選舉候選人名單。

2018年11月20日：公告選舉人人數。

2018年11月24日：投票、開票。

2018年11月30日前：審定當選人名單。

2018年11月30日：公告當選人名單。

2018年12月14日前：發給當選證書。

2018年12月30日前：通知候選人領取補貼之競選費用。

自由時報2018九合一選舉專區：http://election.ltn.com.tw/2018/