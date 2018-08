1986年影片還原 小英沒錯引雷根言論

蔡總統過境美國,在美國前總統雷根圖書館發表演說時,引用雷根言論「任何事情都可以談,除了我們的自由及未來,是不能被妥協的」。(本報合成)

2018-08-15 22:32

〔即時新聞/綜合報導〕蔡總統過境美國,在美國前總統雷根圖書館發表演說時,引用雷根總統言論「任何事情都可以談,除了我們的自由及未來,是不能被妥協的」,隱喻兩岸互動底線,卻被中華戰略學會研究員張競批雷根沒說過這話,但影片證實雷根的確有說過這些話。

雅言文化出版公司創辦人顏擇雅在臉書上指出,美國前總統雷根(Ronald Wilson Reagan)1986年10月13日,在白宮裡對美國人民發表自己與前蘇聯最高領導人戈巴契夫(Михаил Сергеевич Горбачёв)的在冰島首都雷克雅維克的會談成果,當時2國元首同意大幅減少持有的彈頭武器,後來結束美國與蘇聯冷戰期間的軍備競賽。

雷根對美國人民指出:「I went to Reykjavik determined that everything was negotiable except two things: our freedom and our future.」,中文意為「我到了雷克雅維克,確定任何事情都可以談,除了我們的自由及未來,是不能被妥協的」。

張競是在昨晚接受媒體訪問時,提出「錯引」的看法,還在臉書上po出受訪的訪談內容,但才隔一個多小時,「總統府發言人」就在臉書上提出反駁,除了對張表達遺憾之外,也認為「這種事情就不要再浪費大家時間」,希望他能夠公開表達歉意。

相關影音(8分44秒處)

