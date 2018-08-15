不止85°C被迫道歉 這些企業也被要求表態

2018-08-15 21:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文出訪過境美國洛杉磯，路過85°C喝咖啡，85°C卻遭中國要求表態，事實上，台商李榮福因支持蔡政府反制M503航路，今年初在報紙刊登廣告支持「九二共識」；而奇美創辦人許文龍、宏達電董事長王雪紅、海霸王集團都曾因兩岸政治因素，被迫站上第一線，表態挺中。

製造衛星導航系統GPS起家的「台灣國際航電股份有限公司（Garmin）」，總部位於美國，創辦人之一是南投出身、台大電機畢業的高民環。向來被視為「台灣之光」的Garmin，網頁把台灣列為國家，在中國壓力下，今年3月也發表聲明道歉，並指一向秉持中國主權及領土完整立場，未來會對全球網站自我檢查並採取防範措施。

前漳州台商協會榮譽會長、福貞公司董事長李榮福出席海基會舉辦春節聯誼活動，當時受訪表達支持蔡英文總統及政府M503航路爭議相關政策，隨即在網路上遭攻擊是兩面台商，並被漳州台商協會除名。由於受到中國壓力，他兩度在台灣報紙刊登廣告反台獨，支持「九二共識」。

與蔡英文家族關係密切的海霸王集團，在2016年蔡當選總統後多次遭到抽查、罰款，並於當年底在媒體刊登全版廣告，強調海霸王絕非綠色台商，始終為貫徹兩岸同屬一個中國的信念並促進兩岸經濟合作發展而努力。

在2012年總統大選，兩岸議題成為國、民兩黨陣營的主戰場。王雪紅在投票前的1月13日召開記者會，以國、台語雙聲道強調，很難想像沒有「九二共識」的兩岸雙邊關係，此被視為影響選情的關鍵因素。

更早之前，中國人大2005年3月通過「反分裂國家法」，長期挺綠的許文龍，隨即於發表退休聲明，強調他在1991年前往中國福建尋根，認為台灣、大陸同屬一個中國，兩岸人民都是同胞姊妹。許並指，2000年支持陳水扁選總統，是因不滿國民黨的黑金政治，並非支持台獨，甚至還批評台獨只會把台灣引向戰爭，最後還肯定「反分裂國家法」。而事後也傳出，中國為逼許文龍就範，藉查帳為由，扣押多位奇美的高階台幹。