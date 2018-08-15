洪耀福：民進黨選情「有在回穩」

2018-08-15 17:57

首次上稿 17:43

更新時間 17:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選舉將進入百日倒數，民進黨秘書長洪耀福今表示，自七月開始至今，從各縣市民調看出來，民進黨選情有在回穩，「平均水位往上」。過去領先的地方領先更多，平盤的地方拉起來，小輸的地方則拉到平盤。七月份是民進黨的谷底，之前在忙於執政、改革、忙於整隊，大軍往前走後，相信民進黨也會往前。

洪耀福今與媒體茶敘表示，選戰道理很簡單，第一階段是選對會提名布局，布局完成後，第二階段是整隊，處理各自內部矛盾。第三階段則是大軍往前進。各縣市部隊往前走，支持者就會跟著走，聲勢自然會起來。

洪耀福說，在選對會召集人林錫耀和陳明文這段時間努力，把各縣市內部問題處理完畢，整隊很平順。民進黨在兩階段都比國民黨快很多，都是「勝、勝」，國民黨到現在還紛擾不斷，整隊看起來不怎麼平順。

洪耀福表示，民進黨7月15日全代會作為起手勢，黨主席蔡英文到各縣市授旗；9月份開始將舉辦百工百業挺改革系列活動，包括總統蔡英文、行政院長賴清德都會全台再繞一次，讓各行各業改革力量站出來發聲，不讓假新聞、負面消息充斥。十月份就是各縣市競總成立，中央助選團就會參加。

洪耀福表示，民進黨會組織有特色的中央助選團，例如新住民助選團，以及青年政務官助選團，很多政務官口才都很好，包括文化部長鄭麗君、農委會副主委陳吉眾、勞動部次長施克和等。

談到台北市選情，洪耀福說，台北市是都會地區，整隊要花比較多時間。政黨政治是開大門、走大路，沒有「假提名真禮讓」，選民不是笨蛋，也不會接受這種陰謀。每個縣市長候選人整對隊形、時間不一樣，相信整好就會往前走。那些風風雨雨、揣測、陰謀會不攻自破，陰謀性的講法在民主時代選舉最沒效果。

洪耀福也指出，新竹縣及苗栗縣，另外有一股「超越國民黨的勢力」在整合，這股勢力整隊的領袖不是國民黨中央黨部。國民黨會更亂，針對國民黨新竹縣長參選人楊文科與無黨籍新竹縣長參選人謝文跨區域合作，洪耀福說，兩人聯合對於國民黨新竹市長參選人許明財很難堪，選民也會混淆。