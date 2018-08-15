黃信介90誕辰音樂會 蔡英文與美麗島「五人小組」聯名

向黃信介先生致敬「紀念黃信介90誕辰音樂會」記者會，會中民進秘書長洪耀福（左起）、文化總會副會長江春男、前民進黨黨主席許信良、前立委黃天福、圓山飯店董事長張學舜等人，一同邀請各界參加音樂會。（記者王藝菘攝）

2018-08-15 19:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕紀念台灣民主運動先鋒黃信介，總統蔡英文與美麗島雜誌「五人小組」成員許信良、林義雄、張俊宏、姚嘉文共同聯名主辦的「紀念黃信介90誕辰音樂會」，向黃信介致敬。音樂會訂於8月24日下午3至5時在圓山飯店登場，活動將安排古典音樂及饒舌音樂演出節目，及四大主題演說。

民進黨今於圓山飯店舉辦宣傳記者會。「五人小組」成員、民進黨前主席許信良表示，轉型正義不只是還原國民黨統治真相、追還黨產、或是貶低國民黨，更重要是對於台灣歷史中有重要貢獻的人物給予正確評價。黃信介是台灣民主運動最重要的領導者，應由國家表揚。

許信良提及，黃信介在1978年增額中央民代等選舉，組成「黨外助選團」為所有候選人助選，過去選舉是單打獨鬥，黃信介第一次把參選運動以助選團方式，來團結整體力量，這是台灣反對運動史上非常偉大的努力。當時台灣社會希望黨外運動能成功，成立助選團就是大家會支持感動的事。

許信良表示，1979年8月美麗島雜誌出刊，黃信介擔任發行人，他擔任社長，呂秀蓮、黃天福為副社長，張俊宏任總編輯，施明德當總經理、姚嘉文和林義雄當財務管理人。美麗島運動到後來的美麗島事件，黃信介都是最重要的領導者。1978年及1979年台灣反對運動團結在一起，打下台灣民主之後真正基礎。

許信良說，黃信介帶領反對運動之所以成功，在於黃信介「無意、無必、無固、無我」的領導者特質，黃信介團結最大多數的人，追求最大多數人願意支持的、可以實現的目標，這是黃信介可以成功的秘訣，而國民黨政權會失敗，是因為國民黨追求目標，不是絕大多數人支持的目標。

民進黨秘書長洪耀福表示，此次活動是由總統蔡英文和美麗島五人小組籌備一年多，共同聯名、邀請主辦的音樂會。當天邀集全台灣「信介仙」的好朋友，音樂會不只向黃信介致敬，也向黃信介那一代人致敬。那一代人的犧牲讓我們這一代人享受民主自由。由下一代人紀念上一代的精神，也希望這樣精神傳下去。

宣傳記者會並邀請音樂人陳明章演奏1999年「等待東北風」、「幸福進行曲」經典歌曲，為活動拉起序幕。

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