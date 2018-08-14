誰是收割王？侯友宜挨批政見抄襲 葉元之、江怡臻護主反擊

國民黨新北市長參選人侯友宜被對手譏諷是「收割王」，同黨提名的新北市議員參選人、前新北市政府副發言人葉元之（右）、江怡臻跳出來反擊。（記者何玉華攝）

2018-08-14 16:49

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜被對手指稱是收割王、政見抄襲，國民黨提名的新北市議員參選人、前新北市政府副發言人葉元之、江怡臻跳出來反擊，葉元之說，蘇貞昌現在兩個策略「好的是自己、壞的是別人」，根本是臉皮厚、愛說謊的「白賊昌」，不是失憶，就是刻意。

葉元之說，蘇貞昌辦公室指控侯友宜「安居新北4政策」抄襲蘇貞昌7月24的政策說明會內容，事實是，侯友宜早在3月31日黨內初選中和場政見說明會，就已經提出都更政見；當時蘇貞昌還在陪吳秉叡到處拜票，根本還沒參選，怎麼抄襲？

此外，侯友宜的「各區發展產業特色」，早在去年12月26日以新北市副市長身分與青年朋友對談時，就以「在地社區的翻轉創生」為題論述地方創生；還有新北市政府首創的科技防衛計畫，在2015年11月獲得全國第一名，當時蘇貞昌根本還沒參選，「怎麼會是抄襲？」

江怡臻則舉公托是新北市政府一直在進行的政策，蘇貞昌任內根本沒有做，怎麼可以說侯友宜抄襲蘇貞昌？沒做事的人抄襲有做事的人，還回頭批有做事的人抄襲「豈有此理」。