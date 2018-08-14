川普簽署NDAA 蔡總統見參、眾議員表感謝：明年增加國防預算

台灣總統蔡英文過境美國洛杉磯，並公開發表演說。（路透）

2018-08-14 10:24

〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，總統在當地時間十三日分別與美方人士晤談，其中接見美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納，雙方談論如何強化台美的國防合作，賈德納支持對台軍售應該常態化，以即時有效且符合台灣的國防需要；總統也表示明年度台灣的國防預算已經適度增加，如果有重大軍購案，政府也會編列特別預算處理。

總統在下午將搭乘華航專機啟程飛往巴拉圭，在離開美國前，總統先與美國新墨西哥州州長馬婷妮進行早餐會，馬婷妮表示希望與台灣加強在能源教育及科學研究等方面的合作，總統也提到中油最近剛向美國購買液化天然氣，將有助於我能源取得多元化，也降低對中東地區及南中國海的海上運輸的依賴。

總統在中午另與包括薛曼、華特斯、比格斯等眾議員進行午餐會，根據轉述，總統與美國國會議員們是閒話家常且氣氛熱烈，總統還提到四十年前剛到美國唸書時，首站就是來到洛杉磯，因此對此地特別留下印象。由於美國川普總統剛簽署國防授權法案，總統也當場向這幾位眾議員表示對美國國會長期支持台灣的感謝之意，也會與美國行政部門在相關合作議題上積極溝通。

蔡總統下午還與美國參議員魯比歐電話聯繫，魯比歐重申對台灣的堅定支持，也會推動強化台美關係，總統除邀請魯比歐訪台外，也對美國行政部門在這次過境安排的良好接待，表達感謝。

同樣支持台灣的美國參議員賈德納，特別從科羅拉多州趕來洛杉磯與蔡總統見面，賈德納也再度對中國升高對台打壓表達嚴正關切，並指美國會協助台灣的國際參與，他也強調美國國會對台灣的支持是跨黨派，這在美國政壇上很難得，大概只有足球賽事才會同樣遇到。賈德納也主張對台軍售應該常態化，以即時有效且符合台灣的國防需要；總統則表示明年度台灣的國防預算已經適度增加，如果有重大軍購案，政府也會編列特別預算處理。