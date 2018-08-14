傳台灣今設慰安婦像 日媒：國民黨參與、馬英九將到場

韓國日前設置慰安婦銅像，引起日方不滿。（美聯社）

2018-08-14 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕韓國等地設置慰安婦銅像，引起日本不滿，最近傳出台灣也要設慰安婦銅像，地點將在台南市，消息傳出後，日本《產經新聞》查證，指銅像將設在國民黨台南市黨部的土地內，並寫道這次設銅像是「在野的國民黨參與」。

《產經新聞》以「台灣首座慰安婦像設置在台南，在野的國民黨參與」為題報導，台灣傳出要設置慰安婦銅像，由名為「台南市慰安婦人權平等促進協會」團體設置，但對於此事，長期聲援台灣慰安婦的「台北市婦女救援基金會」表示，不清楚該協會，也沒有跟對方聯繫。

但報導提到，這次設銅像，與國民黨有關。雖然該慰安婦像是以人權團體的名義設置，但設置地點在國民黨台南市黨部的土地內，國民黨前主席馬英九今天（14日）也會出席主持揭幕。文末提到，馬英九當總統時，曾針對慰安婦議題日本謝罪，另提到由於國民黨台南市黨部在林百貨對面，該百貨因是日治時期的百貨改造，因此有不少日本人到當地參觀。

該新聞曝光後，不少日本網友表示不滿，有網友感嘆「本來以為台灣親日，真的很失望」、「本來明年打算去台灣，決定不去了」但有不少熟悉台灣政治的日本人解釋，「那是反日親中勢力搞的，期待台灣政府處理」、「果然是國民黨」、「台灣似乎也有癌細胞，若不盡快治療，難得的日台友好關係會出現裂痕。雖然這就是那些人的目的…」也有日本網友酸「國民黨應改名台灣共產黨」。