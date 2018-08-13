再獲幫手！林德訓、郭文彬加入姚文智競選團隊

民進黨台北市市長參選人姚文智近日爭議不斷，現傳出綠營資深幕僚林德訓、郭文彬，也已加入競選團隊行列。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-08-13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市市長參選人姚文智近日選情低迷，先有抱貓事件引起議論，後又與同黨籍台北市議員高嘉瑜隔空交火，雙方互嗆退黨、辭職等，稍早蔡英文總統的海基會副董事長兼秘書長姚人多表示將進駐姚文智競選團隊。現又傳出綠營資深幕僚林德訓、郭文彬，也已加入競選團隊行列。

據《風傳媒》報導，姚人多是「自動請纓」，目前姚文智的新聞議題、發言和網路操作都由姚人多操手。據黨政人士指出，姚文智競選總幹事洪耀福需要全國奔走，無法專任操盤，過去替柯文哲操盤的文總秘書長林錦昌也不適妥。

姚人多是蔡英文的重要文膽，10日姚文智也透露姚人多給予的6大項建議手稿。據了解總統10日在官邸召見姚文智，與民進黨內其他重量級幹部共同商討姚文智的競選決策。

據悉，歷經幾次陳水扁、蔡英文大選的核心幕僚林德訓、郭文彬，現也加入團隊運作。

林德訓經歷豐富，陳水扁任立委時就是扁助理，陳水扁任台北市長、總統都可見其身影，蔡英文執政後也曾短暫入府。

郭文彬也屬陳水扁心腹，曾擔任過民進黨社運部主任，上次總統大選負責組織，不過之後沒有加入執政團隊。