蘇煥智批高捷延伸台南很愚蠢 市府：與台鐵相輔相成

台南捷運紅線也是採用類似沖繩的高架化跨座式單軌系統，圖為沖繩高架單軌捷運。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-08-13 23:33

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人蘇煥智今天傍晚發佈新聞稿質疑，高捷延伸台南的政策非常愚蠢，這是典型的「錯誤的政策比貪汙還可怕」。南市交通局則表示，紅線部分與台鐵重疊，但服務範圍不同，與台鐵是相輔相成，互不衝突。

蘇煥智表示，賴院長前天來台南、高雄，說要把高雄捷運延伸到台南，這是完全不懂交通原理的政策。因為高雄捷運延伸到台南這一條路線，完全跟台鐵的路線幾乎是兩條完全重疊的路線。

他說，如果台鐵是一條非常壅塞的路線，另闢一條還有道理。目前應該優先處理的是，台鐵台南和高雄之間怎麼捷運化，讓它更方便。不做台鐵捷運化的交通管理，反而要把高雄捷運延伸到台南，這兩者是競爭性，不但造成高捷到台南不會賺錢，還會造成台鐵的運量因為互相競爭而減少，這是非常愚蠢的政策，國家的錢好像「蜆殼花不完」。

他說，對台南而言，最關鍵應該處理的，第一就是市區的停車問題嚴重的不足，這才是一個當務之急，錢要花在刀口上。卻盡做一些天女散花的事情，沒有效率、互相競爭的高捷延伸，這實在是浪費人民的血汗錢。

交通局表示，目前紅線部分與台鐵重疊，但就服務功能而言，紅線是提供短程服務，並著重市區轉乘功能，台鐵是提供長程服務，且轉乘功能須藉其他大眾運輸系統輔助；就路線及站位而言，紅線經奇美博物館、台南航空站、嘉南藥理科技大學，服務範圍不同，台南市民及北高雄民眾皆可利用此條路線出國、旅遊及通勤，與台鐵是相輔相成，互不衝突。

交通局強調，目前台南市先進運輸系統藍、綠、紅三線，將進入可行性評估或綜合規劃階段，在綜合規劃階段期程還會辦理說明會、公聽會、管線調查、環評、都市設計審議等嚴謹的行政程序，才能定案，請關心台南先進運輸的市民朋友們放心，台南市政府是以奠定未來台南市百年發展的基礎，規劃先進運輸系統。