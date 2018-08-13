蔡總統抵洛杉磯 台僑、中僑隔路「搞飛機」空中對嗆…

蔡總統下榻洲際飯店，升旗國旗歡迎到訪。（記者蘇永耀攝）

2018-08-13 09:30

〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕總統蔡英文出訪中南美洲友邦，在美西時間12日過境洛杉磯，在現場的台僑，紛紛高喊「總統好」及「台灣加油」等口號，並高舉旗幟標語，氣氛熱烈。飯店外牆懸掛中華民國國旗與美國國旗，歡迎蔡總統一行的到訪。

總統下榻的洲際飯店（InterContinental Hotel）是洛杉磯市市中心的知名地標之一，總統晚間也將在此出席盛大的僑宴活動，預計會有超過千名的台僑出席，盛況為歷年之最。在台美關係提升之際，這也是蔡總統在美國「台灣旅行法」通過後首次出訪，總統在美活動不再低調，僑宴列公開行程，媒體並能全程採訪。

總統在抵達洲際飯店，在現場等候台僑紛紛高喊「總統好」及「台灣加油」等口號，並高舉歡迎蔡總統及宣揚愛台灣理念的旗幟標語，氣氛來到最高點。總統隨後下車向鄉親們逐一問候並致意，由總統府秘書長陳菊、僑委會委員長吳新興等人陪同，進入下榻飯店。

洛杉磯當地中國僑團則在飯店對街呼口號抗議，除高喊反對台獨，並批蔡英文是「騙子」，應要下台。中國僑團並租小飛機拖拉「只有一個中國。台灣是中國的一部分」（ONE CHINA! TAIWAN IS PART OF CHINA!）布條，繞飛洛城市中心上空，揚言陸空夾擊台灣。

而支持台灣的台僑們也是有備而來。數百位愛台鄉親，除在僑委會僑教中心及飯店通道外列隊歡迎蔡總統；同時也租著拖曳WELCOME PRESIDENT TSAI ING-WEN 英文橫幅的小飛機，於飯店的上空盤旋，與中國僑民互別苗頭。

總統抵美行程公開化，洛杉磯當地中國僑團則在飯店對街呼口號抗議，除高喊反對台獨，並批蔡英文是「騙子」，應要下台。（特派記者蘇永耀攝）

總統抵美行程公開化， 訪僑委會機構並與僑胞握手不設限。（特派記者蘇永耀攝）