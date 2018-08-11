黃石城錄節目昏倒送醫 女兒黃文玲：目前已無大礙

2018-08-11 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕前彰化縣長黃石城今天驚傳在錄製節目時突然昏厥，所幸經送醫急救已脫離危險，他的女兒黃文玲晚間表示，「幸好沒有大礙，感謝各界關心」。

綜合媒體報導，現年高齡82歲的前彰化縣長黃石城，今天下午突然傳出，在內湖錄製節目《全民公審》過程中，突然失去意識倒臥現場，無呼吸脈搏，隨即被緊急送往內湖三軍總醫院急救。

晚間黃文玲透過助理證實，父親確實被送到三總急救，當時可能是因棚內太悶，老人家一時吸不到空氣才昏倒，但父親經治療後目前已無大礙，現在也已經能和她談話，要外界不用太擔心。