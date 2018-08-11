侯友宜、謝立功基隆同台反深澳電廠 林右昌：鬼門開諸事不順

2018-08-11 16:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜、基隆市長參選人謝立功今天下午首度同台，一起到海洋廣場宣示反對設置深澳燃煤電廠，稍早出席老大公廟開龕門儀式的市長林右昌聞訊說：「鬼門開造勢諸事不順。」對此，謝立功說，尊重民間信仰，不過有些事不一定要全部相信。

侯友宜、謝立功今天同台反深澳電廠，並到基隆城隍廟、廟口奠濟宮參拜祈福，品嚐基隆道地小吃。侯友宜表示，蓋深澳電廠是在走倒退路，破壞生態影響觀光產業，更嚴重的是pm2.5，蓋好後首當其衝的就是東北角、汐止與基隆，傷害國民的健康，「為了國人的健康站出來守護，這就是我們的使命，我的立場從來一直是反對蓋深澳燃煤電廠。」

謝立功也說，民進黨政府要反其道而行蓋深澳電廠，不知民間疾苦，林右昌沒有膽子為了市民的健康說NO，「你不敢做的謝立功來做，年底我取而代之！」媒體詢問民調落後，他強調與市民直接接觸，「他們對我的觀感與支持度都愈來愈好，我是倒吃甘蔗。」

侯友宜說，已經與宜蘭、台北共同在一起反對深澳電廠，希望關心基隆市民健康的人都站出來，到底要不要蓋，要說清楚，天底下沒有乾淨無污染又安全的能源。謝立功4年前雖然選輸了，但他的心不變，作為他的好兄弟，一定會站出來力挺，支持他當選基隆市長。