美國務院官網「中國版圖含台灣」 外交部這樣說…

美國國務院網站「國家與地區」項目、中國國情簡介頁面裡，台灣被納入中國版圖、標註同色。（擷取自美國國務院官網）

2018-08-10 20:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院官網去年改版後撤下中華民國國旗，至今仍未掛回，近日又遭網友發現將台灣列在國情簡介的中國地圖中。外交部今天對此表示，當前台美關係堅實穩固，互信良好且溝通順暢，外交部已就本案向美方表達嚴正關切，獲美方詳細說明，美方並重申對我立場不變。

美國在台協會（AIT）今天對此則表示，沒有評論。

繼在國情簡介中撤下中華民國國旗後，美國務院網站「國家與地區」項目、中國國情簡介頁面裡，遭網友發現台灣被納入中國版圖，網友質疑將台灣與中國標註同色的地圖，等同傳達「台灣是中國一部份」意涵。

外交部說，美方表示，地圖設計之初，已對相關情勢納入考量，並在圖中做適度區隔。此外，美國國務院網站的台灣簡介部分，採取另闢專頁的方式處理，並未列在中國的網頁內容。外交部已提醒美方，地圖的底色設計可能使外界對美國政府立場產生混淆，請美方迅速改善及對外說明。

外交部強調，當前台美關係堅實穩固，互信良好且溝通順暢，雙方持續深化在政治、安全、經濟及文教交流等各層面的合作。川普政府上任以來，已多次重申《台灣關係法》及「六項保證」的對臺承諾，未來會繼續強化與美國的溝通，共同深化台美夥伴關係。

針對美國國務院官網在國情簡介頁面中撤下中華民國國旗一事，美國對此僅重申，美國對台政策沒有改變，但至今沒有掛回國旗。

美國國務院網站「國家與地區」項目、中國國情簡介頁面裡，台灣被納入中國版圖、標註同色。（擷取自美國國務院官網）