朱立倫2020選總統？ 臉書後援會酸味濃

新北市長朱立倫今年底即將卸任，外界關注「下一步」動向。（資料照）

2018-08-10 16:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年底即將卸任的新北市長朱立倫，下一步政治動向受到外界關注，雖然朱多次被民眾力拱選總統，但他總是回應，「12月24日以前，把市長工作做好。」最近有網友在臉書成立「2020朱立倫總統後援會」，表面上希望朱實現2016未完成的夢想，但仔細一看內容，卻是「酸」味濃厚。新北市政府對此沒有評論。

臉書「2020朱立倫總統後援會」成立時間不明，目前按讚和追蹤人數僅百餘人，臉書封面相片放上朱立倫雙手交叉放胸前、展現自信的宣傳照，並寫著「台灣，需要確定感」，內容多是分享和朱立倫相關的新聞時事。

其中一則新聞貼圖，指國民黨執政時，朱立倫裁示興建深澳電廠，綠營執政時，朱立倫與國民黨新北市長參選人侯友宜主張反對深澳電廠，說蓋了新北人就慘了，暗諷朱立倫立場不一致。

另外一則是今年7月份北北基因颱風假不同調的「4點鐘之亂」新聞，當時朱立倫出國參加會議，有網友說，因為新北市長不在台灣，沒辦法決策，開會時間人沒在現場是怪誰？「有種朱立倫留在台灣，秒回Line上的訊息就沒事啦！」臉書發文內容充滿酸言酸語，被解讀是「反串」粉絲團。

新北市政府表示，不認識成立後援會的人，沒有評論。