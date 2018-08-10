「別槍斃我媽！」全聯廣告主角掀熱議 楊翠談丁窈窕

全聯中元節廣告效應持續延燒，其中一部由女主角說著日語談述「我抱著小孩，被後面的人大力推倒」廣告，外界研判是影射被國民黨政府槍決的白色恐怖受難者丁窈窕。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-10 12:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全聯中元節廣告效應持續延燒，其中一部由女主角說著日語談述「我抱著小孩，被後面的人大力推倒」廣告，外界研判是影射被國民黨政府槍決的白色恐怖受難者丁窈窕；專門研究女性政治受難者的促轉會委員楊翠談及，丁窈窕不到29歲受難，她女兒哭喊著，「我媽媽不是壞人，你們不要槍斃她」。

在全聯感恩月第一段廣告中，一位受過日本教育操著一口流利日語的女子，描述自己被人大力推倒的情況，她身旁坐著撥弄盆栽的年幼稚女，一旁鏡子中看不到母女身影，而牆上月曆日期顯示8月11日星期六。

促轉會委員楊翠談及，她過去曾研究白色恐怖時代女性政治受難者，丁窈窕是在1954年被指涉「台南市委會郵電支部案」（又稱吳麗水案），被控受錢靜芝指示發展外圍團體，成立台南郵電支部，並擔任組織部長。

「丁走的那一年才29歲！」楊翠指出，丁窈窕被捕時懷孕，不久生下一女，1956年7月24日丁被帶走槍斃，女兒哭喊著「我媽媽不是壞人，你們不要槍斃她」。

楊翠表示，根據台中地區工委會案張常美回憶，當時小女孩哭個不停，哭到抱回來時，上氣不接下氣，誰抱她都一直哭，後來才找到丁窈窕丈夫帶走。

楊翠說，丁窈窕生前在放風場所樹下，藏了一個新樂園香菸盒子，裏頭有一封訣別書及一撮頭髮，丁在醫務室告訴郭振純去撿，後來郭出獄後，將丁留下的一撮頭髮埋在台南女中操場的金龜樹下。

楊翠提及，2017年2月10日台南女中的校務會議，通過移除「丁窈窕樹」前的蔣介石銅像，「這個idea非常好」，同年3月11日執行，銅像被送去永康的眷村文化園區，讓給有需要的人或團體，「如果覺得還需要銅像陪伴你，就拿去私人社區或地方放！」