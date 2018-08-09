在柯市府3年 李文英回憶：心力交瘁、很痛苦

2018-08-09 22:41

〔記者郭安家／台北報導〕外界關注台北市政府民進黨籍官員是否請辭？市府前副秘書長李文英受訪談到今年5月請辭的心路歷程，主因是當時民進黨已決定要提名市長參選人，她說，基於政治倫常、職場倫理，當然應該請辭，這是基本政治倫理；但對於副市長陳景峻等3位民進黨籍人士仍留在北市府，她不願評論，僅說那是個人自由選擇。

不過，李文英也以「心力交瘁」、「很痛苦」形容過去3年在北市府的狀態，李提到，過去一直認為民進黨挺柯文哲，雙方是盟友，柯在關鍵時刻應該支持民進黨，但總統蔡英文進行年金改革、做對的事，柯卻說「小英民調會更低」。

「我很納悶，你（柯）不是盟友嗎？不是應該站在一起才對嗎？我那時候心裡很痛，也覺得民進黨可憐。」李文英這麼說。

李文英表示，柯文哲與市議員便當會，總是笑咪咪、握手寒暄，但一翻臉就說「垃圾不分藍綠」等語；她當過議員知道台北市議員算很理性問政，過去多少會在議場向前市長馬英九丟道具，但馬都是笑嘻嘻，因為馬也知道官員要受民意監督，但這卻是柯缺乏的部分。

她說，柯並非每天都像「一日幕僚」影片呈現那般，很多面向，其實人民看不到。

她進一步指出，柯文哲其實對「人」較沒興趣，對「數字」非常有興趣，可說人文素養不足；就像景美游泳池過去財務虧損150萬元，因里長質疑使用率低，柯竟想填平泳池，但她到場現勘發現，這是非常漂亮地方，帶給市民夏日回憶，地方議員也支持保留，她甚至想出財務解決方案，但柯看不到、依然想填平，直到她說服里長後，柯才同意該處重新修繕予以保留。