劃清楚河漢界！ 國民黨擬對蕭淑麗「補開一槍」

國民黨打算對蕭淑麗（左四）開鍘，包括嘉義市農會理事長劉明澄（左三）、商業會理事長蔡隆基（右四）等重要地方人事。（資料照）

2018-08-09 16:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在嘉義市長之戰，由於「蕭家班」支持的前黨副秘書長、嘉義市議長蕭淑麗退黨參選，蕭陣營一方面大打「無色覺醒」，另一方面又分食藍營票源，衝擊國民黨市長參選人黃敏惠選情，為了劃清楚河漢界，嘉義市黨部打算對已於2月宣布退黨的蕭淑麗「補開一槍」，地方考紀會明天上午將開會處理，連同3日為蕭淑麗競選總部成立站台的嘉義市副議長郭明賓，以及嘉義市農會理事長劉明澄、嘉義市商業會理事長蔡隆基等人，恐都面臨被開除黨籍。

據了解，國民黨中常會在7月初通過「107年地方公職選舉期間黨員退黨作業規定」，其中明定，黨員即便主動宣布退黨，如果有參選的意圖或行為而且事證明確，黨紀仍應開鍘，雖然蕭淑麗早於2月宣布退黨，但當時嘉義市黨部並未依內規陳報黨中央，完成註銷黨籍的程序，因此，她仍適用這項規定。

藍營地方消息指出，地方考紀會明天將針對蕭淑麗3日成立競選總部時，包括不但坐在舞台下貴賓席，還上台力挺蕭淑麗的郭明賓，以及擔任蕭總部副主委的劉明澄、蔡隆基等帶頭的地方重量人士，處以黨紀處分，原本並不打算處理蕭淑麗的部分，但國民黨中央8日到嘉義市召開行動中常會當天，蕭淑麗不但趁副主席郝龍斌在嘉義市眷村票倉「經國新城」宣傳反空污公投案，跑到現場「插花」，還緊咬黨主席吳敦義，要求吳敦義一起到城隍爺面前發誓，讓地方幹部相當不滿，因此，有考紀委員明將提議把蕭淑麗列入考紀案。

對於地方黨部打算鍘蕭，黨中央人士回應，尊重地方黨部的判斷，認為政黨政治分際本應如此，蕭淑麗4年前也退黨過，如今又來搶藍軍票，「國民黨又不是旅館，高興來就來，高興走就走」，這名人士還說，「以後『蕭家班』的人，就不要再說是國民黨的！」

藍營人士指出，蕭淑麗過去在前主席洪秀柱時代擔任副秘書長時期，為了給洪秀柱作面子，曾經拉進1000多名黨員，多數來自「蕭家班」掌握的農會系統，日前一度傳出打算以集體退黨方式，幫蕭淑麗造勢，後來又取消，原因就在蕭淑麗的選戰策略要吃藍營選票，不能與國民黨公開決裂，至今許多「經國新城」的眷村老伯伯仍以為蕭淑麗是藍軍一員。

此外，國民黨下週三中常會將通過新竹縣黨部提報開除堅持參選新竹縣長的立委林為洲黨籍案。