痛批高層爭權內鬥 前立委楊麗環宣布退出國民黨

2018-08-09 15:20

［記者謝武雄／桃園報導］前立委楊麗環今天以臉書群組方式發表退黨聲明，強調退出中國國民黨是沉痛的決定，但這是符合民意期待的決定，退黨是因為黨的領導人不被民眾所信任，為了桃園加速發展，決定走一條以民意為依歸的路，讓國民黨內有心想要繁榮桃園、服務民眾的人都能看見希望。

楊麗環下一步 傳參選桃市長？

事實上，地方上早就傳聞楊麗環將脫黨競選，如今宣布退黨，預料下一步將宣布以無黨籍身分參選市長。

楊麗環在聲明指出，她出身基層里長，從政22年，在黨危難之際都會挺身而出，捍衛黨的理念，清廉自持、勤政愛民不敢懈怠，為故鄉桃園盡心盡力，但是，這一切付出黨內高層無感，只因為她不是出身官宦，背後也沒有大老、派系和財閥當靠山，憑藉的只是服務熱情和鄉親肯定。

聲明也提到，國民黨以民為本的價值理念至今已崩毀無存，黨務高層爭權內鬥，民心盡失，內部各擁山頭、各自為政已無法團結再造黨的理念與價值，這樣的黨如何能團結黨員，團結台灣人民走向民生樂利繁榮安定之路，她不願政黨惡鬥拖垮台灣，如今台灣已無優勢，百姓企盼的經濟榮景也成奢求，民意要求改變，不再接受政黨操弄擺布，她聽見人民的聲音，知道民眾要求的未來。

最後楊麗環強調，民意的需求在哪裡，她就會在哪裡，「麗拚經濟，環顧民生」她說到做到，選擇退出中國國民黨，是符合民意期待的決定。

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