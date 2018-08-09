聽地方媽媽的聲音 鄭朝方辦30場婦女客廳會

新竹縣長參選人鄭朝方表示，恢復營養午餐的重點不在「免費」，更在於營養午餐的「內容」。具體目標包含食品安全、食農教育、在地鮮採直送。（鄭朝方團隊提供）

2018-08-09 13:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方團隊，今天在橫山鄉舉辦「朝向新方向 婦女客廳會」，宣傳教育政見，也聆聽基層婦女的心聲與意見；團隊表示，婦女客廳會將在13鄉鎮市舉辦30場。

鄭朝方表示，走訪基層發現，地方媽媽們最關心教育問題。他認為托育資源必須要平價與普及，目前新竹縣公私立幼托比約為2:8，他希望未來4年，依據中央的政策，應該要增加4000名公托及非營利幼兒園幼生數名額，期待可以達到4:6的比例。

媽媽們也關心，多名縣長參選人都提出的恢復國中小學免費營養午餐的政見。鄭朝方對此表示，他認為重點不在「免費」，更在於營養午餐的「內容」。團隊的具體目標，包含食品安全、食農教育、在地鮮採直送。此外，營養午餐同時是教育與產業發展的一環，未來若他當選，將率領政府團隊與民間力量合作，結合竹科、工業區內企業，建立最有利孩子的模式。

至於縣府財政問題，鄭朝方表示，執行方面將全盤檢討縣府預算，重新分配規劃，再來建立「專款專用」的營養午餐基金，來源為政府預算與民間，並依據政府採購法辦理公開招標，同時還要成立「基金監督委員會」，加强監督、控制經費運用、掌握食材品質。