警消節聯署放假暫無望 內政部；怕其他單位仿效

消防人員屬於高職業風險工作，日前網友上網聯署警察節休假一日，昨遭內政部拒絕，表示「仍以維持現行規定為宜。」。（記者陳薏云翻攝）

2018-08-08 17:53

〔記者陳薏云／新北報導〕軍人節軍人放假，勞動節勞工放假，那辛苦的警察、消防呢？5月時網友提案連署，內政部經3個月的討論，昨日正式宣布「放假暫時無望」，原因是「就特定行職業予以增訂放假日，其他行職業從業人員如醫師、護士等，可能要求比照，會造成衝擊社會整體運作」，讓許多警消無法接受，直呼「哪些行業比我們承擔的風險更高！」

上月3日及17日分別召開警消紀念日會前會以及開放政府協作會議，警政署以及消防署在會中不斷強調放假的可行性，也表示「如果政府政策決定，我們也會配合，而相關的問題，我們也都會克服。能夠放假，都是給予警消的尊重及肯定。」

警政署及消防署也擔保，無法休假者可擇日補休，或核實報支超勤加班費，若是超勤時數已滿，也可轉為敘獎，讓警消都能享受「有感福利」。

主管紀念日及節日實施辦法的民政司於會中回應「其他的行職業也有辛勞及貢獻的地方，如果都來要求要放假，會不會衝擊社會整體的運作、人民的日常生活。」

果不其然，昨日內政部於連署平台正式回應，表示「紀念日及節日及其放假日之訂定，屬全國一致性規定，如就特定行職業予以增訂放假日，其他行職業從業人員，可能要求比照援引，將衝擊社會整體運作，爰經多方考量，仍以維持現行規定為宜。」等於宣布「放假無望。」

多數警消獲知無法放假後十分不服，認為「我們的職業風險，是其他行業難以比擬的，軍人可以放假，為什麼我們不行！」