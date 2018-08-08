丁守中自爆與共青團交流密切 他質疑「比王炳忠還嚴重」

2018-08-08 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨（7日）接受廣播專訪時表示，過去擔任立委時參與國際政黨外交，曾和共青團有交流，交流對象包含李克強等中國重要領導人。對此，社運人士、北市議員參選人王奕凱質疑，「丁等同自爆共諜的等級了吧？這比侯漢庭、王炳忠等人的事情還嚴重啊。」

丁守中7日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時自爆，他過去在立法院參與國際政黨外交，兩岸交流相當密切，自己與中共共青團也有很密切的交流，交流對象包含李克強等中共重要領導人。他還駁斥外界質疑他是投降派、親中媚共的說法，指出「中國跟我們同文、同種、同血緣，對很多台商家庭、中國配偶來說，本來就是兩岸一家人」。

對此，王奕凱在臉書PO文指出，依據國安法規定，「他（丁）這種情況等於說自己很多與共產黨的交流是沒經過申請審核通過的活動，應該也已經等同自爆共諜的等級了吧？其實這比『侯漢庭、王炳忠等人的事情還嚴重啊』」。

王奕凱說，「丁說在國會有公職時就開始幹這事，應該要問做多久了？侯漢庭、王炳忠都沒公職也被法辦，何況有公職的呢？」網友也留言，「丁守中要與炳忠爭當中國隊長？」、「檢調依法應主動偵辦此案XD」、「可以移送法辦了吧」、「這是丁丁在做底線測試的動作，不論政府理或不理，都有凝聚藍營選票的效果」。