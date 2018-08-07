談育兒津貼 許忠信：每月5500鼓勵在家帶小孩的全職媽

無黨籍市長參選人許忠信認為要照顧到自育媽媽或奶奶，育兒津貼應增加。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-07 20:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內少子化問題嚴重，政府推出育兒津貼，被稱為「台灣阿信」的無黨籍台南市長參選人許忠信今天表示，在家帶小孩的全職媽媽或奶奶，除了原有的2500元之外，應該多給予公托補助的3000元，等於每個月5500元，才能避免相對剝奪感。

許忠信今天針對少子化問題提出改善政策，認為目前中央補貼新制有育兒津貼、公托、有與政府簽約之保母或私托、未與政府簽約之保母或私托等4類，這樣的區分，忽略了全職媽媽或奶奶在家帶小孩的辛苦，她們應該要被照顧到。

許忠信直言，自育的媽媽或奶奶，育兒津貼要加碼至每個月5500元，否則容易有「在家帶小孩不如送托育」的相對剝奪感；小孩自行照顧，會由該家庭深思熟慮後決定，政府無須質疑其照護的專業或經驗。

要提升台南生育率的短期機制，許忠信則建議可鼓勵企業設立員工托育機構，或者建立社區集體托育機制，打造友善托育環境，讓上班族可以安心工作。

另外，有與政府簽約的保母或私托，亦即「準公托」的法律責任問題，許忠信認為也要受到重視，政府應納入與公托相同的監督義務。