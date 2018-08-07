駁親中媚共 丁守中批蔡政府處理兩岸關係是「家暴型家長」

國民黨台北市長參選人丁守中（右）上廣播節目。（丁守中團隊提供）

2018-08-07 10:28

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天早上在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪，丁守中猛批蔡英文政府兩岸關係處理方式，衝撞直指是家暴型家長，蔡英文在國際間衝撞、國內又實質推動台獨，簡直是笨蛋外交、笨蛋兩岸關係。

丁守中被節目主持人詢問如果選上台北市長，對於兩岸問題有什麼新作法？丁守中表示，過去在立法院參與國際政黨外交，兩岸交流也很密切，跟全國青年聯合會，也就是共青團也有交流，交流對象包含李克強等等一路下來，都是重要領導人，他做市長絕對不會容許子弟上戰場為台獨打仗，不會讓這種事情發生。

有人質疑這樣是投降派、親中媚共，丁守中反駁，這個世界本來就是以協商代替對抗，發展經濟共榮互利，任何周邊國家市場都要交流，更何況中國跟我們同文、同種、同血緣，對很多台商家庭、中國配偶來說，本來就是兩岸一家人，不密切交流卻對立沒有道理。

丁守中說，如果他當市長，不但會進行國際交流，還會跟中國各城市都交流；台商密集的城市、有台灣人的地方，兩岸經貿垂直水平整合都會加強。

丁守中批評現在政府對於兩岸關係的處理方式，可以說是笨蛋兩岸關係、笨蛋外交，無視國際現實，推翻現狀要有實力，非洲有個俗語，再大的怒火也沒辦法烤熟地瓜，因為沒有用，總統普丁也說沒有實力的憤怒毫無意義，蔡英文在國際間衝撞要打破現狀，國內推動民粹、實質推動台獨，改課綱，海外華僑中心改名等等，國際間講求實力原則，沒有實力你去衝撞到最後只會碰的灰頭土臉。

「累犯型、家暴型家長。」丁守中在節目中表示，蔡英文的制裁報復，最後反制了誰？簡直就是家暴的狀況，外面受氣回家打自己小孩出氣，例如抵制返鄉過年加班機讓台商不便，金門延後供水懲罰金門人等等。

丁守中指出，大多數人民都是務實的希望過好日子安定繁榮，現在的政府不去關心民生經濟，拼命搞正名，衝撞國際體制，我們可以辦瓊斯盃也是以中華台北的名字，如果要改變他，然後害我們選手不能出國比賽，台灣不能辦大型比賽怎麼辦？國民黨執政的時候可以爭取世大運、東亞青運，務實外交、務實兩岸政策、外交休兵，但是民進黨重啟金錢外交，那些錢可以讓我們弱勢家庭孩子吃多少奶粉？開多少公托？